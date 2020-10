Los Guayaberos: 40 años de auténtica cubanía

Nos separan una horas del Día de la Cultura Cubana y a la vez los holguineros celebramos un cumpleaños muy especial, el grupo Los Guayaberos, que defiende el legado de ese holguinero universal que identifica nuestra cultura: Faustino Oramas Osorio. A propósito de los 40 años de esta agrupación holguinera conversamos con Richard Ronda, quien más que representante de Los Guayaberos, es incasable defensor de su obra, fiel custodio de la herencia de nuestro juglar mayor, eterno enamorado y guardian de la cubanía y la holguineridad.

"Este día estamos celebrando los 40 años de vida del grupo los Guayaberos, ese grupo emblemático de la cultura cubana y holguinera, fundado por Don Faustino Oramas, el Guayabero y que son cuatro décadas en defensa de de lo más grande que tiene la música cubana que es el son.

El son picaresco en el tumbao de Faustino y que por 40 años hemos defendido en 25 giras inrternacionales y que para bien de la cultura holguinera este grupo ha defendido en su pie a escencia, lo que nos dejó por obra y por legado El Guayaberos."

¿Cuán difícil ha sido defender esa escencia?

"Es una tarea bien difícil en un momento en que la música alternativa ha tratado de imponer su ritmo, sus letras a veces groseras, yo no estoy en contra de ningún ritmo, ni del llamando reggaeton que unos lo aplauden otros los rechazan, es un género como otro cualquiera, yo si pienso que para los músicos cubanos el reggaeton tiene que tener otra connotación y no una grosera, por eso Faustino tiene la gloria, y cuando estamos cumpliendo este lunes los 40 años tenemos la oportunidad y la dicha de defender a un hombre que además de su gloria si autoral, lo más grande que Faustino tiene es que nació, se desarrolló aquí en Holguín, para desde Holguín morir a los 96 años."

¿Para Richad que es lo más grande del Guayabero?

"Yo creo que eso es lo más grande es el sentido de pertenencia por su tierra natal, es la patria donde nacimos, esa que tenemos que defender a capa y espada, la patria es nuestra familia, y es que cuando usted sale al extranjero a usted se lo olvida que tiene un nombre de pila y le llaman cubano."

Está noche, por esa identidad y cubanía que durante 40 años ustedes han defendido estaran recibiendo un homenaje...

"Este homenaje que nos va a hacer esta noche la direccion de Artex en Holguín, a quien agradezco tanto por el regalo, es un regalo que se va a convertir en doble, porque está noche 19 de octubre es aproposito que lo estamos haciendo y quizás El Guayabero pensó hasta en eso cuando fundó el grupo y es que mañana 20 de octubre es el día de la cubanía, el día en que se canta por primera vez las notas de nuestro Himno Nacional."

Una feliz coincidencia que como muy bien dices seguramente no fue tan coincidente porque difícilmente nos encontremos en Holguín o en Cuba otra figura de la música que sea más cubana que Faustino Oramas, tal vez como él muchos, por eso coincido contigo que el Guayabero pensó en la efeméride del 20 de Octubre al fundar su grupo...

"Mira yo me erizo porque soy netamente cubano, cubano relloyo y por eso desde que El Guayabero me convocó hace 17 años no te tenido otra cosa que hacer que defender a la música la obra y el legado del Guayabero.

Yo te decía que le agradezco a Artex intensamente el regalo dede está noche: este concierto que lo va a dirigir Isabel García Granados. Sin dudas es un regalo que viene bien en medio de una pandemia, de aislamiento, de casi ocho meses sin poder trabajar y hacer esto es como mantener viva la figura del Guayabero y decirle: tu "Santa Palabra" sigue acompañando la cultura holguinera. Tu "Santa Palabra" que es algo así como salud o buena suerte, para todos los seguidores o admiradores de la música cubana, esta noche lo vamos a demostrar en el Salón Benny Moré.

Yo quiero darle una felicitación especial porque creo que ella está haciendo y está cumpliendo con lo que realmente tiene que cumplir, pero hay gente que tienen esa labor de cumplir y no lo hacen, no tienen sentido de pertenencia y Olga Morales a quien yo le doy gracias doble porque además de ser la especialista en promoción y divulgación del Centro de la Música, es desenfiente de uno de los Guayaberos, es decir que ella está celebrando con mosotros como un miembro más de la agrupación, porque su papá era el guitarrista del Guayabero y no se le puede dejar de reconocer a Olga Morales."

El próximo 4 de junio el Guayabero cumpliría 110 años de edad ¿Qué tienen pensado para esa fecha?

"Para el cumpleaños 110 del Guayabero el año que viene nos aprobaron hacer un tríptico, es un disco triple que todavía no tenemos definido como lo haremos si es que van a cantar la música de los Guayaberos en su pura escencia, más lo que podamos aportarle ahora con algunos arreglos sin irrespetar la obra del Guayabero, con la influencia del son picaresco y el tumbao pero hacer cosas más modernas, porque lo tradicional no file con lo moderno cuando se respetan los códigos y un tercer disco debe ser los mejores temas del Guayabero en la interpretación de él.

Creo que el Aniversario 40 del grupo y el 110 del Guayabero el año que viene comienza a tener colores de esperanza. "Santa Palabra"