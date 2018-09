Leydis Thalía premió a Holguín

Sigue siendo noticia que la pequeña mayaricera de nueve años, Leydis Thalía Paredes Neyra, regaló a esta, su provincia de Holguín, el primer lugar en el programa competitivo La Colmena TV, junto a la santiaguera Adaxa Carbonell y la mayabequense Emily Hernández. Merecido entonces el recibimiento especial y masivo que le hicieron en su terruño y en su seminternado, Frank País García.



Durante más de dos meses, la pequeña artista se entregó de cuerpo y alma a la preparación, los ensayos y las presentaciones televisivas, bajo las presiones que presuponen un jurado, las cámaras de televisión, el público y el compromiso con la familia y los amigos, de tener un buen desempeño, aun cuando se repetía una y otra vez que lo importante era disfrutar cada momento, como si se tratase de una fiesta, bajo la premisa de que “tener talento es tener buen corazón”.



Me confesó Leydis Thalia que ciertamente pasó muchos momentos felices, y que lloró, rió, según el momento, pero lo más importante es que “conocí a muchos amiguitos, visitamos lugares muy importantes y queridos, nos divertimos y aprendimos cantidad”.



Dice que llegó muy contenta a La Habana y después de acomodarse en el Hotel San Alejandro, de Marianao, “todos fueron enseguida a La Casona para los entrenamientos, que eran muy fuertes, muy difíciles. Después, en los ensayos, hubo que hacer dúos y tríos, bailar hasta el agotamiento y aprender largos parlamentos”, comentó, aunque considera que “el momento más difícil, fue el del último programa, cuando canté con la musicalísima Beatriz Márquez sin haber podido ensayar y estaba muy, pero muy tensa”.



¿Qué sentiste después de las actuaciones de esa noche?



“Me sentía muy extraña, hasta que dijeron mi nombre y que había ganado el primer lugar ¿Te imaginas? Lloré, salté, me abracé de los compañeros, en fin, me sorprendió el anuncio, porque fuimos a competir sin pensar en el resultado, en la posibilidad de que podíamos ser premiados”.



¿Cambiará tu vida con este premio?



“No tengo por qué cambiar. Seguiré siendo la misma niña que va a la escuela, que estudia y juega con sus amiguitos, claro, aunque les contaré sobre mi experiencia y cómo logré el premio entre tantos niños talentosos”. También la pequeña Leydis Thalía les contará, seguramente, sobre lo que aprendió en las visitas a sitios de interés histórico y cultural, que fueron muchas.



Sé que ella se vincula desde que era mucho más pequeñita a la Casa de Cultura de Mayarí, como sucede ahora con su hermanita y que ha recibido apoyo de muchas personas...



“Primero le debo este Premio a mis padres y abuelos, porque nunca me impidieron hacer lo que me gustaba, y de ellos, a ese abuelo que es compositor y músico, Víctor Neyra, porque descubrió mi talento y como él mismo dice, no me quita el pie, siempre me enseña cómo hacer las cosas, me sigue los pasos y me da el gusto de poder hacer cualquier cosa en escenario”.



Por supuesto, reconoce la atención esmerada que le ha brindado su maestra Zoila Oliveros y Kirenia, su instructora de arte y agradece mucho a los vecinos que creen en ella y la estimulan. Queda momentáneamente pensativa, se lleva el dedo índice al rostro y expresa: “¿Sabes a quienes agradezco también sus atenciones? A las personas que nos atendieron en La Habana: En el hotel, los ensayos, la transportación y la preparación para salir a escena, el jurado, en fin, que son muchos más”.



Ahora Leydis Thalía se reincorpora al aula, con sus compañeritos, pero lleva fija en su cabecita la idea de que en abril volverá a encontrarse con la Colmena, para participar en un proyecto denominado: Por la ruta de Fidel, que también promete nuevos momentos felices y de aprendizaje.



La Colmena TV, que volverá el venidero 2019, es una escuela grande en la que niños como Leydis Thalía aprenden el arte de ser virtuosos, entregándose de cuerpo y alma al aprendizaje del canto, la danza, la declamación y actuación, bajo la premisa martiana de que tener talento es tener buen corazón.