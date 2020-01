Rechaza comunidad cubana en EE.UU. política agresiva de Trump

La mayoría de la comunidad cubana en Estados Unidos rechaza la política agresiva del presidente Donald Trump, afirmó Ernesto Soberón Guzmán, director del Departamento de Atención a la Comunidad Cubana Residente en el Exterior (DACCRE).

En entrevista publicada hoy por el diario Juventud Rebelde, Soberón, subrayó que el proceso de normalización con la emigración es continuo, irreversible y permanente.



La IV Conferencia La Nación y la Emigración, continuidad del diálogo de 1978, impulsado por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el cual inició un proceso de acercamiento entre Cuba y la comunidad cubana en el exterior, se celebrará del ocho al 10 de abril de 2020, en La Habana.



Desde entonces, han pasado más de 40 años y tres conferencias, en los que se han visto fortalecidos los vínculos establecidos sobre una premisa expuesta por Fidel: «(…) a la Comunidad hay que respetarla. La Comunidad existe. La Comunidad es una fuerza y a la Comunidad se le toma en cuenta.



Sobre las afectaciones ocasionadas a la emigración por las nuevas medidas de Trump, Soberón dijo que esta política de confrontación solo la favorece un sector minoritario, pero extremadamente reaccionario, de la comunidad cubana en EE.UU.



Explicó que las medidas y cambios regulatorios que afectan de manera más significativa a la comunidad cubana residente en el exterior, particularmente la radicada en territorio estadounidense, están relacionadas con restricciones de viajes, limitaciones a los servicios consulares en ambas capitales y reducciones en el monto de las remesas.



La eliminación de los vuelos comerciales y chárter a los aeropuertos cubanos, con excepción del Aeropuerto Internacional José Martí, afecta a esos cubanos que viajan a Cuba y su destino no sólo se limita a La Habana, sino que desean visitar también otras provincias del país, ya sea por motivos familiares o de otra clase.



En cuanto a las limitaciones de los servicios consulares, el director del DACCRE aseguró que han generado obstáculos que dificultan el normal flujo migratorio entre Cuba y Estados Unidos, así como los viajes familiares entre ambos países.



«El cierre de la oficina consular de Estados Unidos en La Habana trajo como consecuencia el encarecimiento de los trámites migratorios, pues los ciudadanos cubanos que deseen acceder a un visado para viajar a Estados Unidos deben trasladarse a un tercer país para solicitarlo, lo que genera un gasto adicional y hace prácticamente inviable el proceso.



«Esta medida no ofrece ningún tipo de garantía a los solicitantes de visas, pues en caso de ser denegada la solicitud, no se rembolsa a los ciudadanos cubanos los costos en los que tienen que incurrir para los trámites.



«El incumplimiento, por parte de EE. UU., de los acuerdos migratorios firmados, unido a la eliminación del visado de múltiples entradas (B2), sobre bases de falsa reciprocidad, y el mantenimiento de la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano, constituyen incentivos a la migración irregular de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos.



“Los mismos salen de manera legal de Cuba y luego se incorporan a las rutas que utilizan los migrantes irregulares. Todo ello aumenta el riesgo de que estas personas se conviertan en víctimas de las bandas delincuenciales dedicadas a la trata de personas, y obstaculiza el flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre Cuba y Estados Unidos.



Soberón informó que existen 124 países en los que nuestras misiones tienen identificada la presencia de comunidades cubanas. Tenemos identificados, aproximadamente, un millón 485 mil 618 ciudadanos cubanos residentes en el exterior, sin contar los descendientes. De ellos, 1 195 607 están inscritos en nuestros consulados.



«Hay 166 asociaciones de cubanos residentes en el exterior en 79 países. La mayoría de los cubanos residentes en el exterior mantiene un vínculo fluido y estable con sus embajadas y consulados.



«Se ha incrementado anual y sostenidamente el número de cubanos residentes permanentes en el exterior que solicitan restablecer la residencia permanente en el territorio nacional. La cifra de solicitudes alcanza las 57 mil 746, desde enero de 2013 hasta la fecha. De ellas, 36 mil 471 fueron realizadas desde Estados Unidos.



«La celebración de la IV Conferencia el próximo abril brinda respuesta a una solicitud recurrente de los cubanos en el exterior, expresada en los encuentros nacionales y regionales que tienen lugar anualmente en diferentes latitudes del planeta, y constituirá un nuevo e importante paso de avance en función de continuar fortaleciendo los vínculos entre Cuba y sus nacionales en el exterior.



«La defensa de la Revolución Cubana y la condena al bloqueo que mantiene el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, es un tema que estará presente en el evento.



«Otros aspectos de importancia a abordar en la conferencia, son las vías de fortalecer el vínculo de los cubanos residentes en el exterior con Cuba a través de la cultura en sus diferentes manifestaciones, las formas en que pueden contribuir al desarrollo económico del país y el uso de las redes sociales en la defensa de la patria.



«Asimismo, la promoción del acercamiento de los jóvenes y descendientes de cubanos a Cuba, a través de los vínculos histórico-culturales que mantienen con el país de sus padres y abuelos.



«Las principales inquietudes expresadas por los cubanos residentes en el exterior seguramente también serán abordadas en el marco del evento», puntualizó el director del DACCRE.

(Con información de Agencia Cubana de Noticias)