Evalúan en Holguín biografías de candidatos a gobernadores y vicegobernadores

Los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular de Holguín evalúan las biografías de las propuestas del Presidente de la República para ocupar los cargos de Gobernador y Vicegobernador como antecedente de las elecciones que se desarrollarán el venidero 18 de enero.

Conforme a lo estipulado en la Ley Electoral 127/2019 el Consejo Electoral Nacional (CEN) es el encargado de reproducir y hacer llegar a cada uno de los delegados las biografías y fotos correspondientes con no menos de 72 horas anteriores a la fecha de la elección.



Dicho cuerpo jurídico precisa que corresponde al Presidente de la República proponer a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular de cada provincia, los candidatos para la elección del gobernador y vicegobernador provinciales.



Como el sistema cubano de gobierno popular ha llegado a la adultez con suficiente experiencia y resultados, debido a las sistemáticas acciones de perfeccionamiento y la vital participación del pueblo, es momento de cambio de estructuras y nomenclaturas, adecuadas a los nuevos tiempos con respuestas más efectivas.



Para ser gobernador se requiere ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía, haber cumplido treinta años de edad, residir en la provincia y hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.



De acuerdo con el texto constitucional cubano el Gobernador es el máximo responsable ejecutivo-administrativo en su provincia; de ahí que organice y dirija la Administración Provincial.



En cumplimiento de una de las disposiciones transitorias de la Constitución de la República proclamada en abril del pasado año, el próximo 18 de enero los más de 12 mil delegados a las asambleas municipales del Poder Popular del país se reunirán simultáneamente en cada uno de sus municipios para ejercer su voto libre, igual, directo y secreto.



Este importante paso del proceso eleccionario tiene la peculiaridad de que, esta vez, los electores no concurrirán a las urnas, porque ese derecho lo ejercerán en su nombre y representación, los delegados de circunscripción en cada una de las 168 asambleas municipales del país.



En el caso específico de Holguín, son convocados mil 258 delegados que integran las14 asambleas municipales del Poder Popular.



En una conferencia de prensa, Caridad Ramos Sánchez, presidenta del Consejo Electoral Provincial, explicó que en cada una de las asambleas municipales donde serán electos el Gobernador y Vicegobernador provinciales, el presidente del Consejo Electoral a ese nivel se encargará de la presentación, y el diputado, que en cada caso representará al Presidente de la República, designado por el Consejo de Estado, dirigirá la elección tras presentar las propuestas.



El pasado domingo se efectuó en el país una prueba dinámica en la que participaron más de tres mil personas quienes puntualizaron los recursos materiales, condiciones de los locales donde se realizará la votación, los símbolos patrios, folletos, grupos electrógenos, los planes de comunicación, de transportación y de aseguramiento, precisa la información.



También se realizó un ejercicio práctico, como la elaboración del primer y segundo partes, la introducción en el sistema informático de estos y se realizó un escrutinio con boletas simuladas y su validación.



Todas las asambleas municipales sesionarán al unísono este sábado y en ellas debe estar presente más de la mitad de sus delegados.



Será el Consejo Electoral Provincial el encargado de efectuar el cómputo final de la votación, antes de las 11 y 30 de la mañana, con la cual validará y declarará elegidos al Gobernador y Vicegobernador provinciales, si estos alcanzan más de la mitad de los votos válidos emitidos e informará al Consejo Electoral Nacional, este último informa al Presidente de la Republica y al de la Asamblea Nacional y luego a la población.



Las asambleas provinciales, que tuvieron su última sesión de trabajo el reciente día 11, se mantendrán en sus funciones hasta la toma de posesión de los cargos de los gobernadores y vicegobernadores ante el representante del Consejo de Estado designado al efecto, dentro del término de 21 días siguientes a su elección.



Fuentes: Agencia Cubana de Noticias y Cubadebate